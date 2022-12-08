Дептранс превратит московскую магистраль в «платник» за 35 млн. рублей

ГКУ «Столичная дирекция транспортных закупок», одно из подразделений Дептранса Москвы, разместила тендер на создание электронной системы «Московский скоростной диаметр». Последняя будет отслеживать проезд автомобилей по МСД. Стоимость контракта установлена на уровне 35,8 млн. рублей, а итоги тендера подведут 16 декабря. Плату за проезд по «диаметру» транзитных автомобилей планируется начать собирать уже со 2 января 2023 года. Таким образом, будущему исполнителю госзаказа останется всего две недели на оснащение МСД аппаратурой, предназначенной для считывания данных с транспондеров проезжающих машин.

Напомним, что владельцы ТС, зарегистрированных не в Москве и Подмосковье, уже после Нового года должны будут платить по 950 рублей за проезд по МСД. Факт ппоездки будут фиксировать камеры, как на ЦКАД. Плата должна быть внесена либо после поездки, через сайт оператора, либо в момент движения по шоссе с помощью транспондера. Тратить деньги не придется в случае, если иногородняя машина провела более суток внутри ЦКАД, а также когда между моментом въезда на МСД и выездом с него прошло более двух часов.