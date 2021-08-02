Санкт-Петербург ждет московский автомобильный геноцид

Смольный взял курс на развитие платных парковочных пространств в центре города. В ближайшие два года здесь будет реализован масштабный проект по организации платных парковок во всех центральных районах, включая Петроградский и Василеостровский. Все это, как уверяют власти, увеличит объем парковочного пространства с нынешних чуть менее 3000 парковочных мест до почти 70 000 мест.
При этом, как признал сам вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, в настоящий момент развитие парковочного пространства северной столице принесло только убытки. Доход за первое полугодие 2021 года от платных парковок в центральной части города не превысил 100 млн. рублей, а затратная часть, чтобы создать новую парковочную инфраструктуру в других районах, оценивается уже в миллиарды рублей.
Напомним, что изначально платные парковки были убыточными и для Москвы. Согласно данным «Администратора парковочного пространства» (АМПП), за первые три года своего существования город получил от них 5,8 млрд. рублей, тогда как, по сведениям Дептранса, на их создание ушло более 16 млрд. Штрафы, вынесенные в 2019 году по ст. 8.14 КоАП Москвы, по оценкам департамента финансов Москвы, составили около 5,8 млрд. руб. (0,2% от всех доходов бюджета). В 2020 году количество штрафов, по данным АМПП, сократилось на 20%.
Также стоит отметить, что несмотря на рост стоимости штрафов за неправильную парковку и самого часа парковки в столице, львиную долю доходов от платных парковок и парковочных штрафов, по сути, сжирают сами же контролирующие ее ведомства: ГКУ АМПП, ЦОДД и МАДИ, которые нужно содержать вместе с автопарком и техническим оборудованием.
Штраф за неоплаченную парковку в Москве уже подорожал вдвое, сейчас он составляет 5000 рублей и его нельзя оплатить со скидкой, зона платной парковки, вопреки изначальным обещаниям властей не расширять ее дальше центральных районов, шагнула глубоко за МКАД, а ряд социальных объектов стал фактически недоступен для рядовых москвичей в виду своей дороговизны.
Напомним, что в настоящее время в столице час платной парковки у детской больницы имени Сперанского и у Филатовской детской больницы (со стороны Садовой-Кудринской) стоит 380 рублей. Кстати, всего с повышенным тарифом 380 рублей в час в Москве уже около пятисот участков.
Основная претензия к платной парковке у столичных жителей, кроме ее стоимости, это повсеместное сокращение парковочных мест, которое неумолимо наступает на любой улице, где для «упорядочивания» движения и стоянки, массово устанавливаются знаки запрета остановки.
В числе пострадавших от этой ситуации объектов не только больницы — это и аптеки, и поликлиники, и травмпункты, и даже хосписы, морги и кладбища. Очевидно, что город на Неве, решивший взять с москвичей пример, продолжит тренд на антисоциалку, заданный столичным градоначальством.
Но поскольку лягушку, как всегда, будут варить медленно — зона платной парковки, как и в Москве, в Санкт-Петербурге видимо тоже будет расширяться постепенно, то скорее всегда питерцев ждет такой же неприятный сюрприз, как неторопливых жителей Москвы — по утру они проснутся, а платная парковка и эвакуаторы под окнами уже за КАД.