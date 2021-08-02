Санкт-Петербург ждет московский автомобильный геноцид

Смольный взял курс на развитие платных парковочных пространств в центре города. В ближайшие два года здесь будет реализован масштабный проект по организации платных парковок во всех центральных районах, включая Петроградский и Василеостровский. Все это, как уверяют власти, увеличит объем парковочного пространства с нынешних чуть менее 3000 парковочных мест до почти 70 000 мест.

При этом, как признал сам вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, в настоящий момент развитие парковочного пространства северной столице принесло только убытки. Доход за первое полугодие 2021 года от платных парковок в центральной части города не превысил 100 млн. рублей, а затратная часть, чтобы создать новую парковочную инфраструктуру в других районах, оценивается уже в миллиарды рублей.

Напомним, что изначально платные парковки были убыточными и для Москвы. Согласно данным «Администратора парковочного пространства» (АМПП), за первые три года своего существования город получил от них 5,8 млрд. рублей, тогда как, по сведениям Дептранса, на их создание ушло более 16 млрд. Штрафы, вынесенные в 2019 году по ст. 8.14 КоАП Москвы, по оценкам департамента финансов Москвы, составили около 5,8 млрд. руб. (0,2% от всех доходов бюджета). В 2020 году количество штрафов, по данным АМПП, сократилось на 20%.