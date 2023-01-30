Российские дороги будут чаще ремонтировать старым асфальтом

Компания Росавтодор решила исследовать «практику применения» технологии холодного ресайклинга на автодорогах РФ, а потому провела соответствующий тендер и выбрала исполнителя — ассоциацию «Росасфальт». Ей, получившей контракт на 26,4 млн. рублей, помимо прочего, предстоит собрать статистику и проанализировать данные — с начала 2000-х годов этим никто не занимался.

Если результаты исследования подтвердят эффективность холодного ресайклинга, то его начнут применять при строительстве и реконструкции дорог чаще. В чем суть технологии? Снятый асфальт измельчается, смешивается с песком, щебнем, цементом или битумом, а потом превращается в один из слоев нового покрытия. Как результат — снижение стоимости ремонта, сокращение сроков, экономия на логистике и утилизации (материал перерабатывается на месте).

Эксперты, опрошенные «Ъ», в целом эту технологию одобряют. Хотя и отмечают, что необходимы дополнительные исследования, привлечение только высококвалифицированных кадров, не понаслышке знакомых с процессом ресайклинга. Дорожники же жалуются на «непостоянство характеристик материалов слоев» и существенное влияние погоды на переработку асфальта.

Любопытно при этом, что компании, обслуживающие платные трассы, холодный ресайклинг применяют значительно реже. «На нашей дороге покрытие должно быть особенно прочным и износоустойчивым», — объяснили, например, в «СЗКК» (оператор участка 15–58 км М11 «Нева»). То есть, получается, концессионер прямо говорит, что по «инновационной» технологии качественно работу не сделаешь: где экономия денег, там и сокращение сроков эксплуатации… Впрочем, дождемся результатов исследования Росавтодора.