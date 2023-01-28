Почему власти России настаивают на продолжении выпуска смертельно опасных автомобилей

По сообщению агентства РИА Новости, правительство вроде бы собирается продлить действие упрощенных правил сертификации отечественных автомобилей. Что это значит для простых водителей и пешеходов? Только одно — нас по-прежнему будут принуждать покупать машины, которые опасны не только для самих владельцев, но и для всех окружающих.
Как уже напоминал портал «АвтоВзгляд», весной 2022 года увидело свет постановление, согласно которому автопроизводителям дозволялось отказаться от ряда систем на новых машинах. Среди них — ABS, ESP, подушки безопасности, функционал экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Разрешалось даже нечто страшное по мнению экологических радикалов — выпуск двигателей с самыми низкими нормами выбросов, вплоть до «Евро−0».
Позорный регламент
В марте прошлого года это было обоснованно — иностранцы как по мановению волшебной палочки исчезли с российского рынка, прихватив с собой все технологические секреты, которые в одночасье заменить было нереально. Другое дело, что ни у кого из властей предержащих не возникло простого вопроса — а как же это произошло после десятилетия тесной кооперации с мировыми концернами и выросшей как на дрожжах локализации? Кстати, этот вопрос у них и сейчас почему-то не возникает.
Но что заставило правительство продлевать столь позорные исключения по прошествии 10 месяцев? Да проблема-то никуда не исчезла! Более того, имеются тенденции к ее усугублению. К примеру, АВТОВАЗ начал собирать версию седана LADA Granta без электроусилителя и центрального замка.
Как сказал Остап Кисе: «Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди! Слушайте!» Аналитик агентства «Автостат» Виктор Пушкарев вполне доходчиво разъясняет: «Для обеспечения технологического суверенитета однозначно необходима локализация производства всех важнейших автокомпонентов на территории РФ. А это значит, что если вы собираетесь запустить полноценное суверенное производство какой-то конкретной китайской модели автомобиля, то нужно создать и полноценный пул предприятий-поставщиков его автокомпонентов.
Возникает закономерный вопрос, как это будет создаваться: путем полного копирования всех технологий и оборудования силами российских специалистов или закупкой всего этого под ключ у китайских компаний? На этот вопрос пока не слышно никаких комментариев от организаторов процесса китаизации нашего автопрома. Причем под такой проект нужны колоссальные инвестиции, предоставить которые может только государство. А к возможностям вложений со стороны китайских автостроителей в российское производство я отношусь крайне скептически».
Слово изреченное есть правда
Вот оно, слово изреченное, которое есть правда! Без государственных целевых инвестиций — гигантских причем! — в развитие автоэлектроники, отрасль так и останется на уровне какой-нибудь банановой республики. Конкретизировать не буду, чтобы не обижать африканских друзей. Говоря словами моей школьной учительницы — это даже ежу понятно, не только что президенту Рейгану.
Однако же государственные деньги упорно вваливаются куда угодно, только не в воссоздание технологий производства сложных автокомпонентов. Средства регулярно выделяются на программы стимулирования продаж при том, что непонятно, о продажах чего именно так беспокоится Минпромторг. Неужели тех самых автомобилей-недоделок, которых и так на всех не хватает?
Безумие с «электричками»
А повальное безумие с электрокарами, охватившее и Россию? На их долю в стране приходится жалкая доля — менее полпроцента в общем объеме продаж легковушек по итогам 2022-го. Но если взять новостную ленту за один-единственный день, так она пестрит сообщениями: «В России продан первый электрокар Skywell ET5», «Прототип электромобиля Атом будет представлен в апреле-мае», «Старт продаж в России электрического минивэна Dreamer», «Электрокроссовер Voyah Free нашел первых покупателей в России». Не буду перечислять чертову уйму электрических стартапов, затевающихся на просторах благодарного отечества, которые также требуют немалых средств.
Так может стоит, наконец, заняться делом? К примеру, переориентировать всю мощь интеллекта инженеров оружейного концерна «Алмаз-Антей» с производства никому не нужного электромобиля E-Neva на разработку отечественной автомобильной электроники?