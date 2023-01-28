Почему власти России настаивают на продолжении выпуска смертельно опасных автомобилей

По сообщению агентства РИА Новости, правительство вроде бы собирается продлить действие упрощенных правил сертификации отечественных автомобилей. Что это значит для простых водителей и пешеходов? Только одно — нас по-прежнему будут принуждать покупать машины, которые опасны не только для самих владельцев, но и для всех окружающих.

Как уже напоминал портал «АвтоВзгляд», весной 2022 года увидело свет постановление, согласно которому автопроизводителям дозволялось отказаться от ряда систем на новых машинах. Среди них — ABS, ESP, подушки безопасности, функционал экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Разрешалось даже нечто страшное по мнению экологических радикалов — выпуск двигателей с самыми низкими нормами выбросов, вплоть до «Евро−0».

Позорный регламент

В марте прошлого года это было обоснованно — иностранцы как по мановению волшебной палочки исчезли с российского рынка, прихватив с собой все технологические секреты, которые в одночасье заменить было нереально. Другое дело, что ни у кого из властей предержащих не возникло простого вопроса — а как же это произошло после десятилетия тесной кооперации с мировыми концернами и выросшей как на дрожжах локализации? Кстати, этот вопрос у них и сейчас почему-то не возникает.

Но что заставило правительство продлевать столь позорные исключения по прошествии 10 месяцев? Да проблема-то никуда не исчезла! Более того, имеются тенденции к ее усугублению. К примеру, АВТОВАЗ начал собирать версию седана LADA Granta без электроусилителя и центрального замка.