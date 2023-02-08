Граница на замке: машины за рубеж будут выпускать по электронной очереди

В законе появится новая ст. 30.1 под названием «Проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок». Согласно ей, с 1 сентября 2023 года пропуск грузовиков через любую точку госграницы РФ будет осуществляться только по электронной очереди. То есть, фактически, по предварительной записи.

Новелла оставляет на усмотрение правительства разработку правил формирования этой очереди. Среди них — список документов, необходимых для резервирования места в ней, порядок их подачи, организация контроля за пересечением госграницы, перечень случаев, при которых грузовик может это сделать во внеочередном порядке и прочие нюансы. Кроме того, на откуп кабинету министров отдается право разрабатывать требования к площадкам для стоянки автомобилей вблизи пунктов пропуска, а также к техническим средствам, обеспечивающим работу электронной очереди и самих погранпереходов.