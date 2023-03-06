Депутаты потребовали отменить повышение тарифов на платных дорогах

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С 1 марта обладатели электрокаров получили возможность ездить бесплатно по платным участкам российских трасс. Но только владельцев электромобилей в нашей стране — раз, два и обчелся. А вот для собственников традиционных машин с легкой руки Кабмина тарифы на платных дорогах готовы вырасти в 2—3 раза, что вызвало возмущение не только водителей, но и депутатов.
Мирон Горин

Так, по мнению председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, соответствующее постановление правительства следует отменить, ибо повышение тарифов на «платниках» попросту «повысит скорость инфляции и обнищания» без того беднеющих россиян.

«Я публично призываю Правительство отказаться от этого драконовского повышения. Хватит вешать все новые поборы на автомобилистов, хватит разгонять скорость инфляции и обнищания граждан! Никакого роста тарифов быть не должно, чиновникам пора притормозить и переключиться с привычного режима поборов на нейтралку, — заявил депутат Сергей Миронов.

Напомним, что недавним постановлением разрешено увеличивать макимальные тарифы для легковушек до 5—8 рублей за километр. Причем на строящихся в рамках концессий 'платниках» они могут вырасти с 12-ти до 16,5 рублей. Подобные меры превращают платные дороги в сервис для привилегированных граждан — из-за очередного подорожания рядовые автомобилисты попросту не смогут позволить себе ездить по таким участкам.

кризис, безопасность дорожного движения, платные дороги, дорога
6 марта 2023
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