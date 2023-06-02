Почему на трассе М11 «Нева» станет больше заторов

Скорее всего, уже к началу сезона отпусков трасса М11 «Нева» станет еще опаснее, потому как по ней поедут автономные грузовики. Это прибавит проблем обычным автолюбителям, потому как к дороге и без того было немало вопросов. Во многих местах она плохо освещена, да и качество дорожного полотна оставляет желать лучшего. Хотя, казалось бы, за проезд регулярно платят деньги.

Добавим, что в выходные дни здесь постоянно собираются пробки на пунктах оплаты. И вишенка на торте — тестовые заезды автономных грузовиков. Дата начала испытаний пока неизвестна. Ее объявят в июне. Но уже сейчас понятно, что рулевым, которые отправляются в путь от Москвы до Санкт-Петербурга придется несладко.

Напомним, что проект «Беспилотные логистические коридоры» — часть стратегических инициатив Минтранса России. Ожидается, что к 2030 году беспилотники позволят увеличить скорость грузоперевозок и снизить их себестоимость.

Что касается самих машин, то КамАЗ хочет проверить грузовик 54907 Continent, оснащенный гибридной силовой установкой, состоящей из дизельного двигателя и электромотора. Будут и большегрузы разработчика «Старлайн» массой 8,5 т и грузоподъемность 18 т.