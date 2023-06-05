Трассу М3 «Украина» перекрыли из-за беспилотников, летевших в сторону Москвы

Ее губернатор Владислав Шапша в своем telegram-канале сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов в непосредственной близости от проезжей части шоссе М3 «Украина» на территории вверенного ему региона.

– Сегодня утром на автодороге М3 «Украина» на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали два БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда, — отчитался губернатор.

Судя по фотографиям упавших летательных аппаратов, опубликованных Mash, они очень напоминают беспилотники, прилетевшие в Москву 30 мая. Канал приводит слова местных жителей о том, что вчера вечером они видели в небе объекты, похожие на беспилотники самолетного типа, направлявшиеся в сторону столицы со скоростью 140–150 км/ч. Не исключено, что именно они потом и рухнули в двух местах М3 «Украина». Возможно, что летательных аппаратов было гораздо больше, как во время недавнего майского налета. Просто остальные попадали в безлюдной местности и о них не стало известно СМИ.