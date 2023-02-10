Как отменить парковочный штраф, полученный по собственной невнимательности

Людям свойственно ошибаться. Порой ошибаются и автовладельцы, когда, например, вносят деньги за стоянку машины у бордюра в зоне платной парковки. Подобные казусы регулярно случаются по всей России: везде, куда дотянулись щупальца этого явления. Сибирская Тюмень не стала в этом роде исключением. Несколько месяцев назад местная жительница припарковала свой Kia Rio на улице Герцена. На «платном» месте. И как законопослушный гражданин перечислила городу средства за «парковочную услугу». Но неудачно: внося деньги, ошиблась при вводе госномера машины.

За время ее отсутствия мимо припаркованного «корейца» проехала машина тюменского аналога московского АМПП и с помощью комплекса «Дозор-М» зафиксировала нарушение: автомобильстоит, а денег за него «в кассу» не занесли. В итоге гражданка получила штраф в размере 2500 рублей за неоплату парковки. Сумма не особо серьезная, но девушка решила пойти на принцип и отменить постановление — ведь деньги-то за занятое парковочное место она же по факту заплатила! В административной комиссии Калининского АО города Тюмени она не нашла понимания по этому вопросу. Пришлось судиться. В итоге Калининский райсуд Тюмени рассмотрел ее жалобу.