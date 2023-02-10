Как отменить парковочный штраф, полученный по собственной невнимательности

Людям свойственно ошибаться. Порой ошибаются и автовладельцы, когда, например, вносят деньги за стоянку машины у бордюра в зоне платной парковки. Подобные казусы регулярно случаются по всей России: везде, куда дотянулись щупальца этого явления. Сибирская Тюмень не стала в этом роде исключением. Несколько месяцев назад местная жительница припарковала свой Kia Rio на улице Герцена. На «платном» месте. И как законопослушный гражданин перечислила городу средства за «парковочную услугу». Но неудачно: внося деньги, ошиблась при вводе госномера машины.
За время ее отсутствия мимо припаркованного «корейца» проехала машина тюменского аналога московского АМПП и с помощью комплекса «Дозор-М» зафиксировала нарушение: автомобильстоит, а денег за него «в кассу» не занесли. В итоге гражданка получила штраф в размере 2500 рублей за неоплату парковки. Сумма не особо серьезная, но девушка решила пойти на принцип и отменить постановление — ведь деньги-то за занятое парковочное место она же по факту заплатила! В административной комиссии Калининского АО города Тюмени она не нашла понимания по этому вопросу. Пришлось судиться. В итоге Калининский райсуд Тюмени рассмотрел ее жалобу.
Судья запросил и получил от МКУ «Тюменьгортранс» подтверждение оплаты размещения на платной парковке транспортного средства с перепутанным госномером. И на его основании отменил штраф в отношении девушки, восстановив таким образом справедливость. Можно лишь позавидовать здравомыслию тюменских служителей Фемиды. Для столичного автовладельца выигрыш подобного дела в суде представляется маловероятным событием.
— Насколько я знаю, в Москве за все время было принято одно-единственное решение районного суда об освобождении автовладельца от административный ответственности за неоплату парковки при неверном указании госномера. В России, конечно, не прецедентное право. Тем не менее решение тюменского райсуда теперь можно использовать в кассационных жалобах. Со временем практика положительного обжалования подобных штрафов может увеличиться — по принципу «капля камень точит». Отмечу, что московская правоприменительная практика в области парковочных взысканий нацелена на жесткое подавление всякой воли к поиску справедливости со стороны автовладельцев. Все устроено так, чтобы максимально усложнить для людей обжалование подобных штрафов и тем самым демотивировать граждан отстаивать свои законные права. Пока парковочная политика города не поменяется, мы обречены на постоянные унижения и хождения по судам, — считает координатор «Синих ведерок» Юлия Каблинова.