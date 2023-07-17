Что ждет автомобилистов, застрявших в Крыму после взрыва моста

Около трех часов в ночь с 16 на 17 июля пара беспилотных судов, начиненных взрывчаткой, результативно атаковали Крымский мост. В результате автомобильные пролеты в районе 145-й опоры получили повреждения. Сообщается, что в качестве «беспилотников» использовались гидроциклы. Проезд в обе стороны по мосту стал невозможен. Погибла супружеская пара в машине, проезжавшей в момент взрыва над его эпицентром. Их дочь, находившаяся в автомобиле (видимо, на заднем диване), тяжело ранена. Железнодорожная часть сооружения не пострадала.

Российские спецслужбы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Владельцам легковых машин предложено пользоваться паромной переправой с материка в Крым. Грузовой транспорт, следующий на полуостров и обратно, уже перенаправляют по сухопутному маршруту в объезд Азовского моря — через Мариуполь и Бердянск.

Напомним, что с начала летнего сезона перед Крымским мостом регулярно собирались очереди из сотен автомобилей, вызванные усиленным досмотром автотранспорта, пересекающего пролив. Также в СМИ в свое время сообщалось о крутых спецназовцах, боевых пловцах и хитрых средствах наблюдения, денно и нощно охраняющих подходы к мосту со стороны моря. Проникновение двух беспилотных ударных устройств к объекту по воде говорит о том, что для нейтрализации подобной атаки не применялись (или недостаточно применялись) боновые заграждения и средства радиоэлектронной борьбы, способные вывести из строя систему позиционирования и дистанционного управления аппаратами. Гром грянул. Мужик, конечно, перекрестится. Но уже после драки — кулаками…