Haval расстроил сомнительной новинкой, генерал ГИБДД совершил «подвиг», Крымский мост завел «телегу»: итоги недели

Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что LADA Granta получит ABS уже этим летом. Теперь же стала известная более точная дата — 1 августа. В последнем летнем месяце седаны, лифтбэки и универсалы, оснащенные антиблокировочной системой тормозов, появятся и у дилеров. А еще тольяттинцы приступили к работе над проектом минивэна. В его основу ляжет флагманская Vesta.

В отличие от АВТОВАЗа, УАЗ играется с побрякушками. Ульяновцы дали старт продажам двух лимитированных комплектаций внедорожника «Патриот». А китайцы анонсировали Haval М6, который появится в шоу-румах до конца июля. Турбомотор на 143 силы, передний привод, пятиступенчатая «механика» и «робот». В списке оснащения — круиз-контроль, камера заднего вида, мультимедийка с крупным дисплеем, ряд электронных ассистентов.

Кроме того, в обозримом будущем в Россию приедут кроссоверы Jaecoo J7 и GAC GS8 второго поколения, а также бюджетный седан Changan Eado DT. Что касается последнего, то представительство никаких подробностей пока не раскрывает, но по инсайдерской информации, компания даже ищет производственную площадку для локализации этой модели.