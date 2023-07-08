Haval расстроил сомнительной новинкой, генерал ГИБДД совершил «подвиг», Крымский мост завел «телегу»: итоги недели

Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что LADA Granta получит ABS уже этим летом. Теперь же стала известная более точная дата — 1 августа. В последнем летнем месяце седаны, лифтбэки и универсалы, оснащенные антиблокировочной системой тормозов, появятся и у дилеров. А еще тольяттинцы приступили к работе над проектом минивэна. В его основу ляжет флагманская Vesta.
В отличие от АВТОВАЗа, УАЗ играется с побрякушками. Ульяновцы дали старт продажам двух лимитированных комплектаций внедорожника «Патриот». А китайцы анонсировали Haval М6, который появится в шоу-румах до конца июля. Турбомотор на 143 силы, передний привод, пятиступенчатая «механика» и «робот». В списке оснащения — круиз-контроль, камера заднего вида, мультимедийка с крупным дисплеем, ряд электронных ассистентов.
Кроме того, в обозримом будущем в Россию приедут кроссоверы Jaecoo J7 и GAC GS8 второго поколения, а также бюджетный седан Changan Eado DT. Что касается последнего, то представительство никаких подробностей пока не раскрывает, но по инсайдерской информации, компания даже ищет производственную площадку для локализации этой модели.
Есть и несколько социальных новостей. Так, глава ГИБДД Михаил Черников бросился под колеса проезжающей машины. Нет, ничего такого — он всего-навсего лично испытывал новую систему автоматизированного управления, которая призвана снизить число ДТП из-за усталости и невнимательности водителей. Также на этой неделе активно обсуждалась тема штрафов с камер за езду без ОСАГО. Страховщики говорят, что проверять наличие «автогражданок» в автоматическом режиме, возможно, начнут уже в этом году.
А напоследок известие о том, что администрация Кубани запустила telegram-канал «Главный мост», где в режиме реального времени можно узнать о ситуации на Крымском мосту: в частности, о наличии и длине пробок на подъездах. Там, кстати, и много другой полезной информации: подборки интересных мест в курортных городах (не только на полуострове), расписания поездов, нюансы путешествия на автобусе, советы о том, как подготовиться к досмотру.
А подробнее обо всех самых главных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.