Совет Федерации разрешил региональным бюджетам забирать штрафы с платных трасс

На данный момент все штрафные деньги, «снимаемые» с нарушителей на платных дорогах, отправляются в федеральный бюджет. Принятый закон меняет это правило, позволяя распределять их еще и в пользу бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. Что даст им пусть и не особо мощный, но все же дополнительный источник дохода.

Одновременно новый закон устанавливает правила формирования так называемой опорной сети автомобильных дорог. Это еще одна, помимо федеральных и региональных, разновидность автомагистралей в России. В такую «сеть» могут входить как федеральные трассы, так и региональные и межмуниципальные дороги, соединяющие Москву со центрами регионов, столицы субъектов между собой, а также магистрали-объезды городов, где проживает более 100 000 человек. Кроме того в «опорную сеть» попадают шоссе с интенсивностью движения свыше 10 000 машин в сутки и подъезды к автомобильным пунктам пропуска через госграницы.