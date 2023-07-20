Совет Федерации разрешил региональным бюджетам забирать штрафы с платных трасс

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Совет Федерации одобрил закон, позволяющий перечислять в региональные и местные бюджеты часть штрафов, собранных с неплательщиков за проезд по платным трассам. Документ разграничивает федеральные и региональные полномочия в этой области.
Максим Строкер

На данный момент все штрафные деньги, «снимаемые» с нарушителей на платных дорогах, отправляются в федеральный бюджет. Принятый закон меняет это правило, позволяя распределять их еще и в пользу бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. Что даст им пусть и не особо мощный, но все же дополнительный источник дохода.

Одновременно новый закон устанавливает правила формирования так называемой опорной сети автомобильных дорог. Это еще одна, помимо федеральных и региональных, разновидность автомагистралей в России. В такую «сеть» могут входить как федеральные трассы, так и региональные и межмуниципальные дороги, соединяющие Москву со центрами регионов, столицы субъектов между собой, а также магистрали-объезды городов, где проживает более 100 000 человек. Кроме того в «опорную сеть» попадают шоссе с интенсивностью движения свыше 10 000 машин в сутки и подъезды к автомобильным пунктам пропуска через госграницы.

штрафы, ПДД, госдума, КоАП, платные дороги, трасса
20 июля 2023
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