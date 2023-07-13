Осенний марафон: почему к сентябрю машины в России подорожают на 30%

Неделю назад правительство приняло постановление, по которому будет повышен так называемый утилизационный сбор в казну при ввозе почти любого автомобиля в Россию. Исключение сделано лишь для случая, когда человек самостоятельно ввозит ТС для личного пользования не чаще одной машины на протяжении года. Во всех остальных вариантах «утиль» для легковушек уже с 1 августа повысится в 1,7—3,7 раза, а для легкого «коммтранса» в 2,5–3,4 раза. При этом чиновники в полном объеме выполнили требование АВТОВАЗа, публично озвученное его руководством около полутора месяцев назад: повысить размер утильсбора для иномарок-конкурентов LADA с нынешних 178 000 рублей до 300 000 рублей.

Первыми забили тревогу автодилеры. Их ассоциация (РОАД) прогнозирует, что после повышения утильсбора любая легковая иномарка подорожает минимум на 120 000 рублей. Что повлечет не менее чем 30-процентное сокращение и без того мизерного российского авторынка. В переводе с экономического на русский это означает, что на 30% меньше россиян смогут себе позволить покупку нового авто.

Цена самых доступных китайских моделей сейчас крутится вокруг 2 млн. рублей. Единственный более-менее приличный автомобиль российского производства — LADA Vesta NG. При рекомендованной заводом цене в 1,2 млн. рублей за достаточно скудно (на фоне китайских конкурентов) укомплектованную машину, в салонах дилеров марки за нее просят около 1,5 млн. рублей.