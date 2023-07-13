Осенний марафон: почему к сентябрю машины в России подорожают на 30%

Неделю назад правительство приняло постановление, по которому будет повышен так называемый утилизационный сбор в казну при ввозе почти любого автомобиля в Россию. Исключение сделано лишь для случая, когда человек самостоятельно ввозит ТС для личного пользования не чаще одной машины на протяжении года. Во всех остальных вариантах «утиль» для легковушек уже с 1 августа повысится в 1,7—3,7 раза, а для легкого «коммтранса» в 2,5–3,4 раза. При этом чиновники в полном объеме выполнили требование АВТОВАЗа, публично озвученное его руководством около полутора месяцев назад: повысить размер утильсбора для иномарок-конкурентов LADA с нынешних 178 000 рублей до 300 000 рублей.
Первыми забили тревогу автодилеры. Их ассоциация (РОАД) прогнозирует, что после повышения утильсбора любая легковая иномарка подорожает минимум на 120 000 рублей. Что повлечет не менее чем 30-процентное сокращение и без того мизерного российского авторынка. В переводе с экономического на русский это означает, что на 30% меньше россиян смогут себе позволить покупку нового авто.
Цена самых доступных китайских моделей сейчас крутится вокруг 2 млн. рублей. Единственный более-менее приличный автомобиль российского производства — LADA Vesta NG. При рекомендованной заводом цене в 1,2 млн. рублей за достаточно скудно (на фоне китайских конкурентов) укомплектованную машину, в салонах дилеров марки за нее просят около 1,5 млн. рублей.
Причем представители АВТОВАЗа уже анонсировали повышение цен на свою продукцию — как только случился недавний обвал рубля. Это означает лишь то, что стоимость тольяттинских машин тоже вплотную приблизится к двухмиллионному рубежу.
Но тут власти подсуетились и через рост утилизационных сборов искусственно защитили «конкурентоспособность» продукции LADA. Которая, как известно, на протяжении десятилетия и так мощно защищена заградительными таможенными пошлинами. Ведь помимо утильсбора, за ввоз в РФ любой машины надо заплатить на таможне примерно половину ее стоимости! Но даже такая фора, как выясняется, не спасает российский автопром от злых-плохих китайских конкурентов…
Но на этот раз с его защитой власти явно переборщили. Помимо автодилеров, спохватились и граждане. И начали писать Правительству РФ петиции на всех доступных ресурсах в интернете. Ведь многие из них ждут прихода заказанных за рубежом авто после 1 августа, когда постановление о новом утильсборе вступит в силу. Свои будущие ТС они заказывали в условиях, когда утильсбор для физлиц не превышал несколько тысяч рублей, а к моменту прибытия машин в Россию этот платеж составит уже несколько сотен тысяч целковых. Как говорится: сюрприз!
А на Дальнем Востоке после 1 августа станет совсем «весело»: ведь там практически все автомобили — импортные «праворульки». Продукция АВТОВАЗа и немногочисленных российских предприятий, прикручивающих колеса к китайским машинокомплектам, туда не добирается от слова совсем. Так что авторынок Забайкалья ждут большие проблемы. Болезненность последствий от лоббистского постановления об утильсборе почувствовали и депутаты.
— Повышение утилизационного сбора с 1 августа — это почти смертельный хук для автопрома и параллельного импорта иномарок на Дальнем Востоке. Эксперты прогнозируют рост цен на иностранные автомобили практически на одну треть и настоятельно рекомендуют сдвинуть сроки повышения утильсбора минимум на 1,5 года. Особенно это важно для отдаленных регионов, где нет ни отечественных автопроизводств, ни центров по утилизации. В связи с этим я направил обращение в Правительство РФ с предложением сдвинуть сроки повышения платежа за утилизацию транспортного средства, — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
В общем заметно, что общественность напряглась. Только вряд ли это на что-то повлияет в итоге. Поскольку в подобного рода противостояниях победу всегда одерживает та сторона, у которой больше возможностей позвонить «кому надо». У миллионов автомобилистов ее нет. А у рулевых отечественного автопрома есть.