Не только камеры ГИБДД: за российскими водителями будет следить нейросеть

Как сообщает «Коммерсантъ», столичное правительство объявило тендер на «выполнение работ по созданию унифицированной автоматизированной системы агрегации и обработки сведений по инцидентам на улично-дорожной сети». Она будет называться «ПРОСобытие», а в техзадании указано, что нейросеть должна распознавать нештатные ситуации, которые формально не являются нарушениями правил.

К ним относятся, например, «вторжение транспортного средства в запрещенную зону», «вторжение пешехода в запрещенную зону», «регистрация скопления транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка» и «движение транспортного средства со скоростью значительно ниже скорости основного потока».

К нестандартным ситуациям, пояснили в ЦОДД, также относятся аварии, пожары, припаркованные в полосе движения машины и предметы на дороге. Информация в автоматическом режиме будет передаваться экстренным и другим городским службам для реагирования и оказания помощи.