Почему китайское «чайлдфри» заставит российских автовладельцев пересесть на беспилотные машины

Для начала скажем, что у всех так называемых развитых стран, включая Россию, с населением происходят крайне неприятные процессы. У нас, например, по разным прогнозам, ожидается, что лет через 20—25 численность жителей России сократится с нынешних 140 млн. до примерно 100—120 млн. человек. А средний коэффициент рождаемости (СКР) окажется не выше 1,5 — то есть среднестатистическая женщина будет иметь не более 1,5 детей. При том, что для поддержания численности населения на существующем уровне нужно, чтобы этот показатель был хотя бы чуть-чуть выше 2 детей. И приток мигрантов в Россию (которого так боятся многие) эту тенденцию не изменит.

Но это все ерунда по сравнению с проблемами подобного рода в крупнейших азиатских странах. Например, в Японии экономическое чудо прошлого века привело к тому, что у самураев вопрос воспроизводства потомства среди прочих жизненных целей отошел на десятый план. Уступив первенство достижению личного успеха и достатка.

На протяжении последних трех десятилетий СКР в Японии колеблется на уровне 1,2—1,5. Из-за чего к 2050-му поголовье японцев сократится до менее чем 100 млн. очень пожилых в массе своей граждан. Которые будут свидетелями почти полного вымирания собственной нации.

Экономика Южной Кореи двинулась по пути «азиатских тигров» чуть позднее чем в Японии, но страна достигла демографического антиуспеха куда быстрее. У корейцев СКР уже сейчас ниже 0,75 ребенка на одну женщину и продолжает падать.