Почему китайское «чайлдфри» заставит российских автовладельцев пересесть на беспилотные машины

Для начала скажем, что у всех так называемых развитых стран, включая Россию, с населением происходят крайне неприятные процессы. У нас, например, по разным прогнозам, ожидается, что лет через 20—25 численность жителей России сократится с нынешних 140 млн. до примерно 100—120 млн. человек. А средний коэффициент рождаемости (СКР) окажется не выше 1,5 — то есть среднестатистическая женщина будет иметь не более 1,5 детей. При том, что для поддержания численности населения на существующем уровне нужно, чтобы этот показатель был хотя бы чуть-чуть выше 2 детей. И приток мигрантов в Россию (которого так боятся многие) эту тенденцию не изменит.
Но это все ерунда по сравнению с проблемами подобного рода в крупнейших азиатских странах. Например, в Японии экономическое чудо прошлого века привело к тому, что у самураев вопрос воспроизводства потомства среди прочих жизненных целей отошел на десятый план. Уступив первенство достижению личного успеха и достатка.
На протяжении последних трех десятилетий СКР в Японии колеблется на уровне 1,2—1,5. Из-за чего к 2050-му поголовье японцев сократится до менее чем 100 млн. очень пожилых в массе своей граждан. Которые будут свидетелями почти полного вымирания собственной нации.
Экономика Южной Кореи двинулась по пути «азиатских тигров» чуть позднее чем в Японии, но страна достигла демографического антиуспеха куда быстрее. У корейцев СКР уже сейчас ниже 0,75 ребенка на одну женщину и продолжает падать.
Перспективы у южнокорейского государства — так себе, поскольку население Северной Кореи уже сейчас вдвое(!) превышает численность жителей Юга Корейского полуострова.
Китай, с его мощнейшей экономикой, идет по этому же пути. Его жители в массе своей предпочитают гонку за благосостоянием и успехом рождению детей. И никакие «плюшки» со стороны государства, как показывает опыт, этот настрой изменить уже не в силах. Демографы полагают, что к концу века население Поднебесной с нынешних более чем 1,4 млрд. сократится до 800—900 млн. граждан, большая часть которых будет стариками.
Дряхлеющим массам граждан все сложнее станет самостоятельно водить автомобили. По этой причине автопром вскоре будет просто вынужден перейти на выпуск преимущественно беспилотного транспорта со все большей степенью автономности. Россия как минимум на ближайшие десятилетия «привязана» к Китаю и азиатскому автопрому вообще. То есть к нам очень скоро мощным потоком пойдут машины-беспилотники, на выпуск которых те же китайцы неизбежно переориентируются в течение ближайшего десятилетия. Неавтономный транспорт станет редкостью.
На этом фоне в России тоже (в полупринудительном порядке) начнет создаваться беспилотная инфраструктура. В условной сибирской тайги создать ее проблематично, а организовать царство «Большого брата» на дорогах европейской части страны вполне возможно. Здесь каждое движение подавляющего большинства автотранспорта будет управляться электронными алгоритмами, «пульт управления» которыми будет находиться в руках властей… Мечта правоохранителя-государственника…