Зачем в северных регионах России покупают старые гусеницы от танков

Пока москвичи и ленинградцы бузят на власти, что те не слишком оперативно убирают обильно выпавший снег, в северных регионах нашей необъятной народ решает задачку самостоятельно. В некоторых случаях проще сделать своими силами, сговориться и «провернуть маховик», чем ждать помощи и писать письма. Например, дороги на севере — зимники — коммунальную технику видят редко, так что у местных есть свой способ организовывать проезд для грузовиков и легковушек. Даже после сильного снегопада.

Для этого используют гусеницы от тяжелой техники или танков, однако совсем не в том предназначении, которое нам всем привычно. «Гуслю» не одевают на траки, повышая таким образом проходимость одного транспортного средства, а складывают треугольником и цепляют за самое вездеходное из всего, что есть в наличии. Потом МТЛБ или трактор тащат полученный трал по дороге, расчищая путь всем. Не очень быстро, но надежно и продуктивно.

Гусеница от Т−72, например, весит 1,798 кг, ее не подбрасывает и не колышет из стороны в сторону, поэтому медленное и уверенное движение позволяет пробить зимник, по которому уже сможет проехать колесная техника. Такой метод делает дороги проходимыми куда быстрее, чем привычное вооружение коммунальных служб, но при этом стоит намного дешевле: фактически один такой «снегоуборщик» обрабатывает десятки километров дорог. После его прохода КамАЗы и другие грузовики спокойно едут по своим адресам, не боясь застрять.

Кстати, такой метод был разработан еще в советские годы, трассы на лесоповалы и прочие отдаленные заготовительные участки зимой пробивали именно так. Если снега намело особенно много, вместо «гусли» брали огромный сварной металлический треугольник из толстого металла, который для дополнительного веса сверху так же закидывали снегом. И пробивали путь.