Электромобилям продлили период бесплатного проезда по скоростным дорогам России

Фото: globallookpress.com
Правительство решило продлить для владельцев электрокаров безвозмездный проезд по платным федеральным автомагистралям на текущий год. Льготы действуют на скоростных трассах М−1, М−3, М−4, М−11, М−12, ЦКАД, а также Северном обходе Одинцова.
Александр Пономарев

Бесплатный проезд для «электричек» предоставляется с прошлого года в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», куратором которого является вице-премьер Андрей Белоусов. «Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным — льготой воспользовались около 5000 автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января», — отметила пресс-служба кабмина.

Правительство подчеркивает, что эта мера поддержки в 2023 году была одним из стимулов для приобретения электромобилей — средний рост их числа в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, а в остальных — 40%. Вдобавок льготы поспособствовали двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысили интерес бизнеса к развитию соответствующей инфраструктуры на платных магистралях, считают в кабинете министров.

электромобили, платные дороги, трасса, скидки
18 января 2024
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