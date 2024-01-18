Электромобилям продлили период бесплатного проезда по скоростным дорогам России

Бесплатный проезд для «электричек» предоставляется с прошлого года в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», куратором которого является вице-премьер Андрей Белоусов. «Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным — льготой воспользовались около 5000 автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января», — отметила пресс-служба кабмина.

Правительство подчеркивает, что эта мера поддержки в 2023 году была одним из стимулов для приобретения электромобилей — средний рост их числа в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, а в остальных — 40%. Вдобавок льготы поспособствовали двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысили интерес бизнеса к развитию соответствующей инфраструктуры на платных магистралях, считают в кабинете министров.