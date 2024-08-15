С 1 сентября штраф за неоплату проезда по скоростным трассам вырастет в 2 раза

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников сообщил, что с 1 сентября вступают в силу поправки в столичный КоАП, которые увеличивают штраф за «безбилетный» проезд по платным дорогам. Теперь наказания для частных и юридических лиц будут различаться.

На сегодняшний день в столице есть две платные дороги: проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). И на одной, и на другой трассе используется безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». А поскольку привычных пунктов со шлагбаумами там нет, многие водители предпочитают пользоваться благами скоростных магистралей бесплатно, игнорируя оповещения о задолженности, привязанной к госномеру.

Раньше за неоплату проезда по проспекту Багратиона и МСД хитрых автомобилистов на легковушках штрафовали на 1500 рублей, а на грузовиках — на 5000. Но уже с 1 сентября вступают в силу новые порядки: для легковых авто наказание вырастет до 3000 и 10 000 (для юрлиц) рублей, для грузовых и автобусов — до 15 000 (только для юрлиц). Частников на большегрузах будут по-прежнему «обилечивать» на 5000 целковых.

— Поправки о повышении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам внесены Мосгордумой в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях в связи с принятием соответствующих поправок в федеральный КоАП... Важно отметить, что штрафовать на платном участке в течение суток автомобилиста будут только единожды, независимо от того, сколько раз его автомобиль зафиксировала камера, — уточнил в разговоре с журналистами РИА «Новости» глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.