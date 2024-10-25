На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» изменят скоростной режим

Разрешенный порог скорости на М-11 и М-4 снизят уже с 28 октября, сообщает государственная компания «Автодор» в своем телеграм-канале. Российских водителей заставят ездить медленнее до 13 апреля следующего года.
По дороге от Москвы до Санкт-Петербурга на трассе «Нева» разрешат жать на педаль акселератора до того момента, как стрелка спидометра достигнет отметки 110 км/ч. Более того, под Тулой на участке М-4 с 296-го по 322-й км разрешенную скорость снизят до 90 км/ч. Это касается обхода города Ефремов.
Напомним, раньше мы писали, на какой скорости дорожная камера не успеет сфотографировать нарушение ПДД. Выяснилось, что обмануть комплекс фото- и видеофиксации можно, но нельзя.