МСД все-таки стал платным для московских водителей

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Уточняется, что введение платного проезда по МСД должно разгрузить трассу, сократить время в пути из одного района в другой и сделать поездку более предсказуемой по времени. Если загрузка МСД достигнет 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки», тарифы могут пересматриваться.
Раскошеливаться придется по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, если автомобиль въехал и выехал туда в обозначенное время. Правила транзитного проезда ЦКАД — МСД — ЦКАД не меняются, это по-прежнему будет обходиться в 950 рублей в сутки.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Генпрокуратура выявила недостаточный уровень сервиса на платных дорогах.