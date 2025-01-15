МСД все-таки стал платным для московских водителей

С середины следующего месяца за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) со столичных автомобилистов начнут брать деньги утром и вечером. Разговоры о том, что плату введут для всех, начались совсем недавно — в декабре. Тем не менее результат не заставил себя долго ждать: в часы максимальной загрузки новые тарифы составят от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. Большую часть времени проезд по МСД останется бесплатным.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Уточняется, что введение платного проезда по МСД должно разгрузить трассу, сократить время в пути из одного района в другой и сделать поездку более предсказуемой по времени. Если загрузка МСД достигнет 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки», тарифы могут пересматриваться.

Раскошеливаться придется по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, если автомобиль въехал и выехал туда в обозначенное время. Правила транзитного проезда ЦКАД — МСД — ЦКАД не меняются, это по-прежнему будет обходиться в 950 рублей в сутки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Генпрокуратура выявила недостаточный уровень сервиса на платных дорогах.