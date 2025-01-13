Генпрокуратура выявила недостаточный уровень сервиса на платных дорогах

По мнению представителей Генеральной прокуратуры, оснащение на российских «платках» является недостаточным, а качество объектов придорожного сервиса оставляет желать лучшего. При этом не уточняется, к каким именно автодорогам возникли претензии.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. По его требованию активизирована работа по предоставлению российским автомобилистам качественных услуг.

В прошлом году в сфере безопасности дорожного движения Генпрокуратура выявила более 232 тыс. нарушений. Для их устранения было опротестовано 33 тыс. незаконных правовых актов, в суд направили 35 тыс. исковых заявлений.

Напомним, в начале осени Генпрокуратура предложила установить на железнодорожных переездах больше камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В ведомстве считают, что это поможет уменьшить в таких местах количество ДТП.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что план строительства платных дорог в России одобрили до 2030 года. Власти приняли решение повысить объем вливаний из бюджета до 1,052 трлн рублей.