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В Москве планируют построить дублер Ленинградского шоссе

Власти столицы поручили создать проект строительства магистрали

Будущий дублер Ленинградского шоссе в Первопрестольной должен соединить Кронштадтский бульвар и Большую Академическую улицу. Согласно предварительной информации, путепровод через Рижскую железную дорогу также станет частью новой трассы. Кроме того, она должна получить съезд на улицу Пирогова.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Москве планируют построить дублер Ленинградского шоссе

Проект строительства фактического дублера Ленинградского шоссе распорядился подготовить столичный комитет по архитектуре и градостроительству. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на документ Москомархитектуры.

Уточняется, что официальных подробностей о трассировке нового участка дорожной сети пока нет. Сроки начала и завершения строительства трассы тоже неизвестны. Соответствующий проект должны подготовить до конца 2025 года. Не исключено, что за проезд по дублеру Лениградки придется платить.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России подорожал проезд по платным дорогам. «Автодор» провел ежегодную индексацию тарифов.

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