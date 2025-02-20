В Москве планируют построить дублер Ленинградского шоссе

Будущий дублер Ленинградского шоссе в Первопрестольной должен соединить Кронштадтский бульвар и Большую Академическую улицу. Согласно предварительной информации, путепровод через Рижскую железную дорогу также станет частью новой трассы. Кроме того, она должна получить съезд на улицу Пирогова.

Проект строительства фактического дублера Ленинградского шоссе распорядился подготовить столичный комитет по архитектуре и градостроительству. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на документ Москомархитектуры.

Уточняется, что официальных подробностей о трассировке нового участка дорожной сети пока нет. Сроки начала и завершения строительства трассы тоже неизвестны. Соответствующий проект должны подготовить до конца 2025 года. Не исключено, что за проезд по дублеру Лениградки придется платить.

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