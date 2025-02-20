В Москве планируют построить дублер Ленинградского шоссе

Проект строительства фактического дублера Ленинградского шоссе распорядился подготовить столичный комитет по архитектуре и градостроительству. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на документ Москомархитектуры.
Уточняется, что официальных подробностей о трассировке нового участка дорожной сети пока нет. Сроки начала и завершения строительства трассы тоже неизвестны. Соответствующий проект должны подготовить до конца 2025 года. Не исключено, что за проезд по дублеру Лениградки придется платить.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России подорожал проезд по платным дорогам. «Автодор» провел ежегодную индексацию тарифов.