В России подорожал проезд по платным дорогам

Для отечественных автомобилистов цена каждого пройденного километра пути по сети трасс «Автодора» в среднем выросла в пределах инфляции, в том числе стоимость проезда увеличилась в зависимости от конкретной дороги. Но в любом случае речь идет о цифрах, которые гораздо ниже предельных значений, прописанных в нашем законодательстве.

Для первой категории транспортных средств проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» подорожал до 4610 рублей с понедельника по четверг. Прибавка составила 360 рублей. Чтобы прокатиться по М-11 «Нева» от Солнечногорска до Петербурга, теперь придется заплатить на 320 рублей больше, чем прежде — плата за проезд выросла до 3550 рублей. Индексация на участке от столицы до первого съезда на Казань по М-12 «Восток» составила 344 рубля, конечная сумма — 4825 рублей, сообщается на сайте «Автодора».

Если регулярно пользоваться транспондером, при максимальном дисконте маршрут на «платке» обойдется водителям на 15% дешевле. Актуальный ценник в этом случае для М-4 — 3919 рублей, для М-11 — 3018 рублей, для М-12 «Восток» — 4101 рублей. Абонементы на проезд продолжат действовать на многих платных участках, они дают шанс заплатить до 83% меньше в пересчете на одну поездку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что о долгах за неоплаченный проезд по «платкам» росиянам сообщат через «Госуслуги».