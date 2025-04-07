Стало известно, сколько денег принесли «Автодору» платные дороги в 2024 году

В 2024 году доходы госкомпании «Автодор» от платных дорог выросли сразу на 50%. За 12 месяцев автомобилисты перечислили за проезд по скоростным трассам более 120 миллиардов рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», госкомпания «Автодор» превысила плановые показатели 2024 года на 16%. И это стало возможным благодаря возросшей популярности платных дорог — количество проездов достигло почти 400 миллионов, увеличившись на 30%. Особое влияние оказала новая трасса Москва-Казань (участок М-12), запущенная в конце 2023 года.

В то же время расходы «Автодора» на строительство и обновление дорог сократились в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 259 миллиардов рублей. Причем 100,6 миллиарда из этих денег — это субсидия, выделенная госкомпании из федерального бюджета.

На сегодняшний день под управлением «Автодора» находится обширная сеть автодорог протяженностью более 5000 километров. Из них около 3000 километров работает на платной основе.

В текущем году планируется открытие участка платной трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга, а в 2026-м магистраль продлят до Тюмени.

В феврале портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «Автодор» провел ежегодную индексацию тарифов.