Проскочить во чтобы то ни стало: светофоры вооружили странной функцией

Новая функция, позволяющая отслеживать в режиме реального времени актуальный сигнал светофора и таймер его смены, появилась в мобильном приложении «2ГИС» в рамках совместного пилотного проекта с ЦОДД Москвы. Теперь любой водитель может благодаря новой функции заранее узнать, что показывает электронный регулировщик в данный момент на ближайшем перекрестке и, следовательно, руководствуясь этой информацией, своевременно сбавить скорость. Но насколько полезна подобная информация «рулевому»? Ответ на этот вопрос порталу «АвтоВзгляд» дал эксперт Петр Шкуматов.

— Для обычных автомобилистов эта функция не имеет какой-либо пользы, — скептичен руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Прежде всего — по той причине, что наличие подобной опции вряд ли повлияет на решимость водителя ехать по выбранному маршруту, если на впереди стоящем светофоре, например, долго горит красный сигнал.

То есть ты просто постоишь, подождешь и проедешь. Да, некоторые, наверное, могут чуть ускориться или, допустим, замедлиться, чтобы подкатить к светофору, который вот-вот загорится зеленым. Но это будет редко случаться, — рассуждает наш эксперт.

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Очевидную пользу новой функции собеседник портала «АвтоВзгляд» видит для бизнеса: она связана с потребностями в логистике и использовании коммерческого транспорта. Ведь выигрыш во времени в доставке грузов на 2-3% оборачивается реальными деньгами. И, конечно, актуальные данные о работе светофора будут учитываться в алгоритмах расчета маршрутов курьеров. Возможно, также они будут полезны для таксистов, допускает Шкуматов.

Заметим тут, что большинству обычных водителей нечасто нужно знать, какой сигнал горит на светофоре, если до него ехать еще 500-700 метров. А за 300 метров он и так будет виден невооруженным глазом. Опять же, дополнительное внимание к навигатору с его такой замечательной новой функцией само по себе может отвлекать от дороги, что, в свою очередь, грозит понятными неприятностями.

Коммерческие перевозки плюс такси — другое дело. Но и тут возникает сомнение насчет того, как именно будет все это работать. Ведь именно тот самый пресловутый выигрыш во времени в большинстве случаев для водителей такси и любого большегруза обычно оборачивается стремлением не столько сбавить скорость, чтобы не газовать понапрасну, а наоборот, проскочить во что бы то ни стало «хотя бы на желтый». И вряд ли с появлением функции, которая будет в этом помогать, соответствующая категория водителей станет упускать возможность ускориться любой ценой.