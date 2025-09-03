Названа протяженность российских автомобильных дорог в 2025 году

Автомобильные дороги в нашей стране протянулись на 4 402 777,5 км. При проведении подсчетов учитывались трассы федерального значения, а также межрегионального и регионального.

Согласно данным Минтранса, российские федеральные магистрали составляют 66,4 тыс км. При этом большую часть, а именно, 61,4 тыс. контролирует «Росавтодор», а прочим ведает государственная компания «Автодор».

Агентство РИА Новости поделилось подробной статистикой по двум регионам — первом и последнем из списка, составленного по алфавиту. Речь идет об Адыгее и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Если верить подсчетам специалистов, протяженность автомобильных трасс в республике достигает 6,3 тыс. км, а в округе насчитали 5,7 тыс. км.

В 2025 году в конце последнего летнего месяца стало известно, что в РФ появилось более 1,8 тыс. км новых и федеральных магистралей, ремонт которых успешно завершился. Годовым планом предусмотрено 5,4 тыс. км.