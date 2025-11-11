«АвтоВзгляд» уху ел, когда узнал, сколько будет стоить бензин в новом году

Кошмар на российских АЗС продолжается, цены на горючку неудержимо растут без надежды на стабилизацию. И эта тенденция только набирает обороты. Портал «АвтоВзляд» уточнил, что происходит на топливном рынке, и почему снижение оптовых прайсов на бирже конца октября вряд ли скажется на рознице.

Что ни день ценники на бензоколонках пугают водителей все новыми и новыми рекордными цифрами. Литр АИ-95 перевалил за 70 рублей и, похоже, не намерен притормаживать. Перевозчики хватаются за головы. Задумываются о серьезной корректировке стоимости своих услуг таксисты. Частники в трансе, люди по возможности отказываются от поездок и создают ажиотаж на рынке подержанного электротранспорта.

К постепенному росту цен на все и вся наш покупатель давно привык. Никто уже не сомневается, что топливные тарифы — это неизменно восходящая кривая, ползущая в России исключительно вверх вне зависимости от стоимости нефти, курса рубля, погоды, солнечной активности и магнитных бурь. Пусть и кривая, но не вертикаль же, — воскликнете вы...

Так что же происходит на этот раз, чем спровоцирован очередной бензиновый кризис, и каковы перспективы. Разбираться будем снизу вверх. Что называется, от «пистолета» на АЗС, регулярно снимать который уже сегодня многим из нас стало не по карману.

Мы давно заметили, что взлет цен на частных — не сетевых — заправках, на которых в относительно спокойный период заправляться было наиболее выгодно, — явный признак очередного «цунами» на топливном рынке.

Фото: Roman Naumov/globallookpress.com

Вы там не «уху ели» случайно? — пишут сегодня пользователи соцсетей в адрес одной из частных заправок в Мурманской области. На АЗС EVECTA АИ-95 стоит 86 рублей! Тогда как на местных сетевых заправках цены заметно теплее. Продавцы бензина согласно отвечают пользователям «Вконтакте»: дескать, есть такое, но не от хорошей жизни.

— Это реальность 2025 года. Сейчас средняя цена 95-го на НПЗ, откуда мы возим качественный бензин без посредников, порядка 68-69 рублей за литр. Плюс 8-9 руб. за логистику до Мурманской области и получаем 76-78 «деревянных» за литр. И это только себестоимость без зарплат, электричества, налогов и прочих радостей жизни. Так что работаем без прибыли, только чтобы нам выжить, а у вас был бензин...

Крупные сети пока торгуют в убыток. Его им, поясняет предприниматель, государство компенсирует. Видимо, из политических соображений, чтобы цифры на табло выглядели спокойнее и не провоцировали социальную напряженность.

Понятно, что догонять со временем, восстанавливая собственную маржинальность, будут и они. А между тем торговцы топливом, пытающиеся честно работать в условиях текущего рынка, уверены, что многие их коллеги в таких обстоятельствах просто закроют свои частные АЗС. И этот процесс уже начался.

Чтобы понять, почему все это происходит, предприниматели советуют почитать новости последних месяцев: внеплановые ремонты НПЗ, ограничения отгрузок, вражеские удары по нефтепереработке, биржевые скачки...

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

А на бирже с середины октября оптовые цены на топливо снижаются. Например, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой только на прошлой неделе котировки АИ-95 упали почти на 7%, дизель подешевел на 9,6%, 92-й потерял еще больше — до 11%.

Как пишет «МК», имеем очередное топливное чудо: бензин в опте дешевеет, а в рознице растет. Далее наши коллеги ссылаются на мнение экспертов Натальи Мильчаковой из Freedom Finance и Алексея Иванова, главы сети дилерских центров «Альянс Тракс». Так вот они «вангуют», что цены на АЗС, учитывая биржевой откат, в рознице могут снизиться не раньше Нового года. Ключевое слово «могут», но не факт, что так и будет.

Среди причин снижения биржевых цен наши коллеги называют действия правительства. Журналисты ссылаются на слова главы Минэнерго Сергея Цивилева, который, цитата, «...ради удовлетворения потребности в топливе потребителей власти продолжают в ручном режиме обеспечивать стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов».

Свежо придание... Пугает само словосочетание «в ручном режиме», поскольку мы помним откуда у нас растут обычно руки, да и слово «режим», знаете ли, может иметь нынче различные коннотации.

Эксперты же среди причин наметившегося отката называют сезонные факторы (затишье в сельском хозяйстве и окончание отпускной чехарды), а также иные меры по стабилизации оптового сегмента.

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Например, требование правительства к нефтяным компаниям увеличить поставки на внутренний рынок или продление запрета на экспорт топлива. Еще один важный фактор — завершение ремонтов на НПЗ.

В любом случае, г-жа Мильчакова дает розничному рынку около двух месяцев, чтобы артикулировать нынешнее снижение цен на бирже собственными ценниками. Иванов же и вовсе не уверен, что коррекция ценников вниз произойдет. Независимые АЗС будут страховаться, не торопясь корректировать цены.

А как оно выйдет на самом деле, предположить не очень сложно. Не будет никакого отката и ослабления петли. Просто потому, что не было этого никогда. В рознице бизнес попытается компенсировать свою упущенную прибыль, и цены не снизят. Иначе он не был бы бизнесом.

Крупным сетевикам, возможно, подрежут компенсации, как это уже бывало, и они плавно подравняют вверх к рыночным цифры на своих табло. Новые кризисы в это же время в очередной раз забросят оптовые цены в космос.

Вот и вся экономика. А нам с вами в очередной раз приспосабливаться к очередной ценовой реальности и ждать, когда ценники на АЗС вдарят по яйцам, хлебу, молоку и прочим нежным местам...