Россиянам рассказали о самых необычных вещах, забытых в каршеринге

Чаще всего наши люди забывали в арендованных автомобилях ключи, документы, а также очки, шапки и перчатки. Но кого интересует эта банальщина — то ли дело самовар или мешок сосновых шишек. Да-да, такое по итогам прошлого года тоже было.

Свою статистику по теме опубликовал сервис «Ситидрайв». По его данным, в список самых необычных вещей, забытых в российском каршеринге в 2024-м, также вошли паяльник, раритетный смартфон, самокат, боксерские перчатки и камера GoPro.

Некоторые рассеянные граждане оставляли в арендной машине подушку для сна, туфли и даже домашние тапочки. «Умные» часы и зарядные устройства для гаджетов тоже числятся в рейтинге.

Что интересно, в ушедшем году россияне не забывали в каршеринговых авто людей и животных, хотя в 2023-м подобное случалось.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что парк каршеринга в Москве достиг рекордных объемов в 2024 году. Количество прокатных машин перевалило за 40 тыс.