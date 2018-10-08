Байкеры намерены перекрыть Москву для автотранспорта

Для проведения фестиваля и мотопарада, где примут участие свыше 2000 байкеров, в столице перекроют ряд улиц для движения автомобилей.

В частности, с 11 по 14 октября ограничения будут действовать на ул. Косыгина, Менделеевская и Каланчевская, проспектах Вернадского, Академика Сахарова и Университетском.

Также перекрытым для проезда автотранспорта будет Садовое кольцо — 13 октября с 11:30 часов.

Напомним, что недавно не мнее, если и не более громадный по своим масштабам мотопарад прошел в Северной столице. О том, как пережил Питер это гремящее меропроиятие можно узнать здесь.