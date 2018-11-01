Заказ отменен: почему взбунтовались крупнейшие сервисы такси в России

Представители компаний «Ситимобил», «Везёт», «Maxim» и «Яндекс.Такси» настаивают на том, что единый максимальный тариф — основа работы онлайн-перевозчиков. Именно он способствует передаче заказа ближайшему водителю, сокращению времени подачи авто и формированию стоимости поездки, не изменяющейся в пути.

— Запрет на участие онлайн-сервисов в определении тарифов приведет к тому, что о прозрачности цен и быстрой подаче машины можно будет забыть. Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Следовательно холостой пробег машин значительно вырастет, увеличится средняя цена поездки, — говорится в совместном заявлении представителей интернет-сервиса такси.