Надо ли запасаться топливом после мощного пожара на столичном МПЗ

Минэнерго сообщило, что принимаются меры для поддержания на прежнем уровне поставок моторного топлива на столичный рынок после пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Сгоревшая там 17 ноября нефтеперегонная установка выведена из строя, судя по сообщениям СМИ и видеороликам пожара, на длительный срок.

— С целью недопущения сокращения поставок автомобильного бензина на внутренний рынок центрального региона компанией ПАО «Газпромнефть» будет задействован ресурс Ярославского НПЗ, а также Омского НПЗ в случае необходимости. Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс автомобильного бензина с НПЗ других компаний для избежания локальной нехватки ресурса,— такое официальное сообщение распространило Министерство энергетики по этому поводу.