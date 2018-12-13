Разрешат ли власти митинг против платных парковок на Суворовской площади 23 декабря

Предновогодняя праздничная столичная суета может обрести протестные нотки: «Синие ведерки» решили вывести всех недовольных платными парковками, внедряемыми Дептрансом Москвы и его главой Максимом Ликсутовым на улицах города, на митинг.

На организацию этой акции гражданского волеизъявления активистов подтолкнул энтузиазм, с которым люди ставят свои подписи под недавно размещенной на ресурсе change.org петицией против политики московского Дептранса и за увольнение его руководителя г-на Ликсутова. Всего а 4 дня под этими требованиями поставили подписи более 100 000 человек.

— В нашем городе проходят вело и мото парады, фестивали, акции, но только московские автовладельцы уже на протяжении нескольких лет подряд ( с 2012 года) лишены возможности провести свое массовое мероприятие в центре города, — пишут в своем обращении к мэрии Москвы «ведерочники».

— Градус недовольства распределением дефицитного парковочного ресурса с помощью экономических инструментов с каждым днем нарастает, а на диалог с недовольными москвичами Департамент транспорта не идет. Цель нашей акции — призвать транспортных чиновников изменить их антисоциальное решение и услышать голос той части автовладельцев, которые решительно против подобных методов регулирования парковочного пространства, — заявляют активисты.

Но вот услышат ли их в столичной мэрии и разрешат ли протестную сходку в центре Первопрестольной — большой вопрос.