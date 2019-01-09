Цены на бензин и дизельное топливо начали резко расти

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, за новогодние праздники топливо на «заправках» прибавило в цене преимущественно в европейской части России, а также на Урале.

Кроме того, подорожание затронуло АЗС в Воронежской, Ленинградской, Самарской, Волгоградской, Свердловской, Пензенской и Саратовской областях.

К примеру, в Башкирии прайсы на горючее «потяжелели» на 65—80 копеек за литр, а в Санкт-Петербурге — на 50—70 коп/литр. Профильные специалисты связывают повышение цен с ростом НДС.

Однако независимые эксперты уверены, что это лишь один из поводов, который приведет глобальному подорожанию топлива. Не исключается, что сильный скачок цен произойдет уже к середине года.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», худший ихсод событий — увеличение стоимости бензина в два раза.