Почему наклейки на автомобиле могут обернуться штрафом в 40 000 рублей

Как бы не кипели страсти вокруг скандальной деятельности так называемой общественной организации «СтопХам», а доморощенные активисты-правдоискатели по-прежнему регулярно выходят на уличные рейды и наклеивают на автомобили нарушителей ПДД стикеры. Имеют ли они на это законное право, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Пример «СтопХама» оказался настолько заразительным, что по многим городам нашей страны, как и в самой Москве, с каждым годом плодятся их клоны, которые занимаются той же самой «социальной» деятельностью. Понятное дело, молодым людям выгодно провоцировать нарушителей ПДД на ругань и агрессию, чтобы «жаренные» кадры собирали как можно больше просмотров и пользовались популярностью.
Поэтому неизвестно, что в действительности движет руководителями подобных проектов — элементарный бизнес или общественный долг. Однако вне зависимости от этого наклеивать стикеры на чужой автомобиль считается противозаконным деянием, которое подпадает под статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». За это предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Факты «приставания к гражданам» и «повреждения чужого имущества», указанные в Административном кодексе, налицо. Во-первых, даже если автовладелец нарушил ПДД, то никто, кроме правоохранительных органов, понуждать его к исполнению закона и тем более его наказывать на свое усмотрение никто не в праве, иначе это уже расценивается, как самоуправство (статья 19.1 КоАП).
Во-вторых, заклеенное стикером стекло теряет свою функцию, и в таких условиях управление автомобилем становится небезопасным. Следовательно, если оно непрозрачно, его можно считать поврежденным, пусть даже нанесенный ущерб носит временный характер.
Ведь вряд ли у стражей порядка возникнут сомнения в совершенном факте хулиганства, если какой-нибудь актививист подойдет к прохожему и наклеит на линзу его очков стикер. Это явное неуважение к обществу, как и в случае с чужим лобовым стеклом.
Кроме того, действия активистов можно расценивать как незаконное ограничение прав на управление автомобилем и его эксплуатацию, а это статья 12.35 КоАП и штраф в размере 2 000 рублей для граждан и 20 000 — для должностных лиц. Пункт 7.3 «Перечня неисправностей при которых запрещается эксплуатация ТС» запрещает ездить на машинах с «покрытием, ограничивающим обзорность с места водителя».
Мало того, если автовладелец не может самостоятельно удалить наклейку со стекла своего авто, он в праве требовать с активистов компенсации последующих расходов — эвакуатора, автомойки, чистящих средств.
Иногда общественники лепят наклейки не «лобовуху», а прямо на ЛКП чужого автомобиля. Подобный произвол может подпадать под уголовную статью 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Дело в том, что многие современные клеи легко проникают в структуру лакокрасочного покрытия и наносят ему повреждения. Поэтому случается, что устранить пятна от оторванного стикера можно только путем перекраски кузовной детали. Если техническая экспертиза установит значительный размер ущерба (более 5 000 рублей), то, согласно статьи 167.1 УК, виновнику грозит минимум 40 000 штрафа, а максимум — лишение свободы сроком на два года.