Почему наклейки на автомобиле могут обернуться штрафом в 40 000 рублей

Пример «СтопХама» оказался настолько заразительным, что по многим городам нашей страны, как и в самой Москве, с каждым годом плодятся их клоны, которые занимаются той же самой «социальной» деятельностью. Понятное дело, молодым людям выгодно провоцировать нарушителей ПДД на ругань и агрессию, чтобы «жаренные» кадры собирали как можно больше просмотров и пользовались популярностью.

Поэтому неизвестно, что в действительности движет руководителями подобных проектов — элементарный бизнес или общественный долг. Однако вне зависимости от этого наклеивать стикеры на чужой автомобиль считается противозаконным деянием, которое подпадает под статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». За это предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.