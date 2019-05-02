День Победы: столичный Дептранс сравнил нарушителей правил парковки с оккупантами

- Уважаемый Сергей Семенович!

В преддверии праздника Великой Победы, нашему общественному движению «Общество синих ведерок» стало известно о вопиющей ситуации, допущенной сотрудниками Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, который находится в Вашем прямом подчинении.

В мобильном приложении «Помощник Москвы», которое используется гражданами для фиксации нарушений правил остановки и стоянки автомобилей, неизвестными сотрудниками департамента транспорта была объявлена акция: дополнительные баллы (в пуш-уведомлении стоит говорящая цифра 1945) за успешную фиксацию 9 нарушений ПДД в период с 01 по 12 мая. При этом, визуальный ряд, по нашему мнению, а также по мнению участников нашего сообщества и значительного числа других пользователей социальных сетей, которые участвовали в обсуждении данной темы, прямо и отчетливо сравнивает автомобили, стоящие с нарушением ПДД, с фашистскими танками, и недвусмысленно проводит аналогию с трагедией нашего народа, произошедшей в годы Великой Отечественной войны во время оккупации страны фашистскими захватчиками.

Уверены, что вам, разумеется, известно, что административное правонарушение в области остановки и стоянки автомобилей даже на малую долю не может быть сравнимо с теми чудовищными преступлениями, которые были совершены против нашего народа со стороны фашистских оккупантов. Также, какие бы благие цели не преследовали пользователи приложения «Помощник Москвы» и какую бы пользу городу они не приносили, аналогия их деятельности с подвигом наших советских воинов, своей кровью защищавших родную землю, просто оскорбительна для памяти этих доблестных солдат и офицеров, освободивших нашу страну и весь мир от фашизма, и категорически несопоставима в своем сравнении со значимостью Великой Победы.