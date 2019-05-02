День Победы: столичный Дептранс сравнил нарушителей правил парковки с оккупантами

Цинизм столичных властей зашкаливает. Команда мэра Собянина в своей безоглядной и безнравственной погоне за длинным рублем ведет себя уже настолько аморально, что становится страшно. На днях, например, городские управленцы, стимулируя активность своих добровольных доносчиков, решили поэксплуатировать тему Великой Отечественной войны, сравнив, по сути, нарушителей правил парковки с фашистами, а борющихся с ними граждан — с воинами Красной армии. Речь идет о странных «объявлениях», вывешенных в сомнительном дептрансовском приложении «Помощник Москвы».
Александр Ростарчук

В нем присные главы Дептранса г-на Ликсутова обещают активным горожанам начисление 1945 бонусных балов за успешную фиксацию 9 нарушений в канун празднования Дня Победы. Страшные и святые для большинства россиян цифры и даты столичные власти лихо приспособили под свои нужды.

Вопиющая акция авторов новой транспортной политики Москвы вызвала широкий резонанс в соцсетях благодаря общественному движению «Общество синих ведерок». И его координаторы — Петр Шкуматов и Юлия Каблинова — попытались немедленно остановить чудовищную провокацию, отправив соответствующее открытое письмо мэру Собянину, которое мы приводим полностью:

- Уважаемый Сергей Семенович!

В преддверии праздника Великой Победы, нашему общественному движению «Общество синих ведерок» стало известно о вопиющей ситуации, допущенной сотрудниками Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, который находится в Вашем прямом подчинении.

В мобильном приложении «Помощник Москвы», которое используется гражданами для фиксации нарушений правил остановки и стоянки автомобилей, неизвестными сотрудниками департамента транспорта была объявлена акция: дополнительные баллы (в пуш-уведомлении стоит говорящая цифра 1945) за успешную фиксацию 9 нарушений ПДД в период с 01 по 12 мая. При этом, визуальный ряд, по нашему мнению, а также по мнению участников нашего сообщества и значительного числа других пользователей социальных сетей, которые участвовали в обсуждении данной темы, прямо и отчетливо сравнивает автомобили, стоящие с нарушением ПДД, с фашистскими танками, и недвусмысленно проводит аналогию с трагедией нашего народа, произошедшей в годы Великой Отечественной войны во время оккупации страны фашистскими захватчиками.

Уверены, что вам, разумеется, известно, что административное правонарушение в области остановки и стоянки автомобилей даже на малую долю не может быть сравнимо с теми чудовищными преступлениями, которые были совершены против нашего народа со стороны фашистских оккупантов. Также, какие бы благие цели не преследовали пользователи приложения «Помощник Москвы» и какую бы пользу городу они не приносили, аналогия их деятельности с подвигом наших советских воинов, своей кровью защищавших родную землю, просто оскорбительна для памяти этих доблестных солдат и офицеров, освободивших нашу страну и весь мир от фашизма, и категорически несопоставима в своем сравнении со значимостью Великой Победы.

По мнению участников нашего сообщества проведение подобных аналогий, в том числе и в отношении автомобилей тех, в чьих семьях погибли родные и близкие, защищая Родину, деды и прадеды, бабушки и прабабушки, является вопиющим и чудовищным цинизмом, выходящим за грани этики и морали, оскорбительным для всего российского общества и для каждого отдельного жителя страны в целом.

Просим Вас разобраться в этой ситуации и принять кадровые решения в отношении сотрудников, организовавших и согласовавших проведение данной рекламной акции, а также их руководства на самом высоком уровне, а также потребовать удалить оскорбительное уведомление, с принесением публичных извинений от департамента транспорта жителям города и не допускать повторения этой неподобающей истории впредь…

Но вот как градоначальник отреагирует (если отреагирует вообще) на обращение — большой вопрос. Ведь он так занят рассылкой поздравительных открыток ветеранам страшной войны, что ему не до «шалостей» своих подчиненных. Как нет ему дела и до того, что само приложение «Помощник Москвы», как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», абсолютно незаконно и не может использоваться для наказания водителей, даже если они действительно нарушают ПДД. Но беда еще и в том, что львиная доля зафиксированных обывателями с помощью ПАК ПМ нарушений, на самом деле таковыми не являются. Однако «письма счастья» на более, чем круглые суммы водительской братии на основании этих филькиных грамот выписывают.

парковка, штрафы, ПДД, дептранс
2 мая 2019
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