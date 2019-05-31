7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару

Любопытное исследование провели технические специалисты CarPrice, продиагностировавшие свыше 100 000 систем кондиционирования в авто различных брендов. В ходе осмотра и обслуживания этих машин сервисмены выяснили, какие из них хуже всего приспособлены к использованию в жаркое время года.

Самым худшим автомобилем с точки зрения работы климатической установки был признан китайский Geely CK. Чуть лучше дела с кондиционером у конкурента-соотечественника Lifan Breez. Далее идут американский Chevrolet Rezzo, корейский Hyundai i20 и Opel Antara.

А еще эксперты указали на слабые места в системе кондиционирования у японской Toyota Corolla (E120, E130) и третьей генерации заокеанского Ford Mondeo.

Надежными же с точки зрения охлаждения салона были названы Renault Logan первого поколения и KIA Rio — третьего.