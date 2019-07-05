Как россйские автовладельцы отреагировали на резкое повышение цен на бензин

Специалисты «Ромир» с подачи Центра исследований проблем реальной экономики при РЭУ им. Г. В. Плеханова (ЦИПРЭ) провели любопытное исследование. Аналитики опросили российских автолюбителей на предмет того, как они относятся к ситуации на топливном рынке.

Без малого половина респондентов считает контроль за ценами на «горючку» со стороны правительства правомерным. Однако разработка правовых алгоритмов, сдерживающих внутренние цены на бензин без «ручного» вмешательства, была бы явно не лишней. Немногим меньше 10% опрошенных совсем не поддерживают меры госконтроля.

Почти 20% участников опроса уверены, что ситуация с ценами на топливо требует регулярного внимания со стороны властей, а 44% убеждены в ближайшем повышении прайсов на АЗС.

Согласно результатам исследования, девять из десяти автомобилистов (93%) видят риск в дальнейшем повышении ценников на «заправках».

Напомним, что за первые шесть месяцев рост цен на бензин составил 2,3%, а на дизель — 0,5%.