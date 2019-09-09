Владельцев гаражей ждет радикальная законодательная реформа

Разработкой новелл в области, напрямую затрагивающей интересы владельцев гаражей, занялось Минэкономразвития. На состоявшемся заседании Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ был обнародован проект соответствующего закона.

Необходимость его появления, согласно пояснительной записке, вызвана, в частности, сложностью регистрации прав собственности членов гаражно-строительных кооперативов. Причиной тому, как правило, становится отсутствие каких-либо документов на земельные участки и гаражи. В законодательстве, утверждают в Минэке, толком не прописаны даже сами понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив».

Чтобы ликвидировать этот пробел и создать законный путь для регистрации прав на гаражи, законопроект Минэкономразвития формулирует понятия и статус гаража, машино-места, термина некапитального гаража, гаражно-строительного кооператива и прочих.

В нем, помимо прочего, методика оформления в пользования гражданам участков, где уже размещены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса 2004 года. Кроме того, законопроект предлагает региональным властям ориентиры для создания соответствующей нормативной на местах, регулирующей предоставление жителям гаражей и земельных участков.