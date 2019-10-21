Росстандарт заставит бензоколонки работать, как камеры ГИБДД

Чтобы эффективно противостоять обману потребителей на бензоколонках Росстандарту следует дать право осуществлять контрольные закупки топлива. Предполагается, что для этого ведомство получит возможность использовать метод «тайного покупателя», вооруженного спецприбором, способным определить недолив даже около 1%.

Кроме того, проверять предлагается не только саму топливороздаточную колонку, но и ее функционирование в связке с оператором за кассой. Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

В 2020-ом году ожидается утверждение нового ГОСТ на топливораздаточные колонки. В его рамках предполагается признание колонки измерительной системой (как, например, весы или комплексы контроля скорости ГИБДД), подлежащей периодическим поверкам целиком, введение требований к программному обеспечению и требований к методам идентификации несанкционированного доступа, а также к безопасности колонок.