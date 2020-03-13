Ураган в Москве повредил несколько сотен светофоров

ГКУ ЦОДД получил несколько сотен заявок на восстановление поврежденных из-за сильного ветра светофоров и знаков за два дня. «Круглосуточно восстанавливаем светофоры и знаки, пострадавшие от ветра. За два дня получили несколько сотен заявок. Если что, звоните 3210», — говорится в сообщении, размещенном на Twitter-аккаунте ЦОДД.

Напомним, что на пятницу 13 марта Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень опасности в столичном регионе: прогнозы синоптиков говорят о порывах ветра до 20—25 м/с. При этом ранее столичное управление МЧС России рассылало жителям города SMS-оповещения о непогоде с рекомендациями обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили под ними и слабо укрепленными сооружениями.

Кроме того, в Twitter-аккаунте московского мэра Сергея Собянина 13-го марта появилось сообщение о жертвах стихии: «К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования семье погибшего».