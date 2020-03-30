Поездки на такси из-за коронавируса стали на 30% дешевле

В условиях бушующей заразы вроде бы и на самом деле безопаснее всего не выходить из дома. Но если уж вам приспичит вдруг срочно смотаться в магазин за гречкой или туалетной бумагой, то такси пока никто не отменял.

Скажем больше: некоторые перевозчики даже объявили об увесистых скидках на поездки. Как, например, агрегатор «Ситимобил», предложивший пассажирам на время объявленного карантина ежедневную 30-процентную скидку на услугу такси.

Напомним, что водители обязаны проводить в своих машинах дезинфекцию, а также использовать марлевые повязки. Сотрудники ГИБДД даже устроили специальные рейды по выявлению таксистов, не имеющих в салоне авто масок и антисептиков.