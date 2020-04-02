Таксисты стали бесплатно возить пассажиров, сдающих кровь для больных людей

Донорская кровь и ее компоненты необходимы тысячам людей, для которых жизнь важнее введенных властями ограничений передвижения. Поэтому, соблюдая все меры профилактики и дезинфекции, таксисты помогут донорам-добровольцам добраться не только до места переливания, но и обратно — домой.

– Значительной частью наших доноров являются студенты, которые из-за карантина и обязательной самоизоляции испытывают сложности с поездками по Москве. Помощь в сопровождениии доноров до места донации и обратно домой поможет избежать ситуации с ощутимым дефицитом крови, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

К примеру, агрегатор такси «Ситимобил» уже вовсю предлагает подобный сервис для желающих пожертвовать собственную кровь на благо других. Водители любезно отвезут таких пассажиров до перманентно открытого Центра крови имени Гаврилова в Москве, а также доставят их по месту пребывания.