Ford вместо машин начал выпускать аппараты искусственной вентиляции легких

Производство медицинской техники налажено на американском автозаводе Ford в Равсонвилле (штат Мичиган). Особенностью «фордовских» аппаратов искусственной вентиляции легких является технология, позволяющая работать без электричества. Иными словами, автономно и при любых условиях.

– Мы обязаны помочь медикам в условиях пандемии коронавируса спасти жизни людей, это наш главный приоритет, — заявил исполнительный директор Ford Джим Хаккет.

Ожидается, что первая партия оборудования будет готова в течение трех месяцев.