Сергей Собянин опять запугал московских автомобилистов штрафами за нарушение самоизоляции

—Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин 9 апреля в интервью РИА Новости.
— После принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный Кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать, — добавил мэр.
Напомним, что за езду на машине в период самоизоляции московский КоАП предполагает штраф в размере 5000 рублей. В этой связи возникает сразу несколько вопросов. Во-первых: будут ли «в автоматическом режиме» выписывать штрафы, если на машине, принадлежащей зараженному, ездит совершенно другой человек? Например, его родственник, не контактировавший с носителем COVID-19?
Второй вопрос: как часто будут приходить пятитысячные штрафы автовладельцу за коронавирусные нарушения? С каждой камеры, засекшей его машину? Или раз в день на 5000 оштрафовали — и хорош? Но наибольшее недоумение заявления мэра вызывают потому, что на самом деле, в законе не предусмотрено никакого механизма для «санитарных» наказаний автовладельцу с помощью камер автоматической фиксации.
Дело в том, что согласно ст. 2.6.1 и ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, штрафное постановление на собственника автомобиля может быть оформлено исключительно за нарушения ПДД, изложенные в главе 12 Кодекса, либо за нарушения правил благоустройства. «Коронавирусные» правила — это не ПДД, и не нормы «благоустройства».
Статья 3.18.1 КоАП Москвы, по которой, собственно, и собираются оформлять 5000 рублей штрафа для автомобилистов-нарушителей, относится к «Административным правонарушением, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность».
В то, что Сергей Семенович не в курсе этих юридических тонкостей если и верится, то с большим трудом. Как и в его неосведомленность о том, что по российским законам оштрафовать человека лишь на основании записей камер на подъездах или данных сотового оператора о перемещениях его мобильного телефона в принципе невозможно.
Таким образом, публичные заявления столичного мэра о тотальных «автоматических» карах для нарушителей, на данный момент, можно расценивать исключительно как попытку запугать часть жителей Москвы. Чтобы создать у них впечатление о существовании всесильного «Большого брата».
Этот самый «Брат» в столице, по факту, конечно же, существует. Но на данный момент он может лишь подсматривать за жителями города да выписывать штрафы за нарушения ПДД.