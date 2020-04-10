Сергей Собянин опять запугал московских автомобилистов штрафами за нарушение самоизоляции

—Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин 9 апреля в интервью РИА Новости.

— После принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный Кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать, — добавил мэр.

Напомним, что за езду на машине в период самоизоляции московский КоАП предполагает штраф в размере 5000 рублей. В этой связи возникает сразу несколько вопросов. Во-первых: будут ли «в автоматическом режиме» выписывать штрафы, если на машине, принадлежащей зараженному, ездит совершенно другой человек? Например, его родственник, не контактировавший с носителем COVID-19?

Второй вопрос: как часто будут приходить пятитысячные штрафы автовладельцу за коронавирусные нарушения? С каждой камеры, засекшей его машину? Или раз в день на 5000 оштрафовали — и хорош? Но наибольшее недоумение заявления мэра вызывают потому, что на самом деле, в законе не предусмотрено никакого механизма для «санитарных» наказаний автовладельцу с помощью камер автоматической фиксации.