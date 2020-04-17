KIA начала удаленно выдавать В России кредиты на автомобили

Марка KIA открыла возможность получить одобрение кредита на покупку нового автомобиля через интернет-сервис. Теперь потенциальный покупатель, после выбора модели в необходимой комплектации на официальном сайте бренда, может не только рассчитать кредит, но и сразу же подать заявку на его одобрение.

Правда, окончательно оформить покупку авто получиться лишь по приезду к дилеру. В тех регионах, где ритейлеры закрыли свои центры продаж, придется подождать до окончания вынужденных выходных, введенных Указом Президента до конца апреля 2020 года из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», онлайн-продажами на российском рынке занялись многие автостроители. Большинство из них предлагают не только выбрать машину, но и забронировать, а также рассчитать стоимость старой машины для участия в программе Trade-in. АВТОВАЗ пошел еще дальше, позволяя удаленно не только купить автомобиль, но и получить его с доставкой на дом.