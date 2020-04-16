От цифрового пропуска к цифровому профилю водителя: ищем плюсы в самоизоляции

И в этой связи напомним, что еще в начале марта в ОНФ прошел круглый стол рабочей группы «Защита прав автомобилистов» с представителями ГИБДД и правительства РФ. Эксперты «Общероссийского народного фронта» предложили тогда определять для каждого водителя индивидуальный коэффициент риска, как это делается при автомобильном страховании, но только на основе обработки больших данных, получаемых от ГИБДД и камер фиксации.
По мнению членов рабочей группы, фискально-карательная система исчерпала себя и с появлением новых технических возможностей надо внедрять более действенные механизмы профилактики аварийных ситуаций на дорогах, снижать риски возникновения ДТП и вводить цифровой профиль водителя, который позволит оперативно получать всю исчерпывающую информацию о каждом конкретном автомобилисте и — сообразно истории его поведения на дороге — назначать ему суровые взыскания, либо ограничиваться устными предупреждениями о допущенных нарушениях.
- Риск-ориентированный подход направлен на совершенствование системы безопасности дорожного движения, тем не менее автоматическая оценка индивидуальных особенностей водителей еще невозможна. Мы относимся к нему с интересом, однако, что касается изменений действующего КоАП, пока приняли решение оставить неизменными размеры штрафов, а в дальнейшем работать над совершенствованием системы. При этом водители должны четко осознавать последствия своих действий, И также необходимо соблюсти принципы неприкосновенности частной жизни, что касается личных данных водителей, — отметил тогда на круглом столе заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.
Несмотря на то, что идея экспертов ОНФ тогда показалась чиновникам несколько опережающей время, с приходом в нашу жизнь коронавируса все резко изменилось. И вот сегодня личные данные каждого москвича и жителя Подмосковья, которые правительство еще месяц назад стремилось тщательно оберегать во имя неприкосновенности частной жизни, собраны, по сути, и зафиксированы.
Московский Дептранс даже проработал перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим — через карты «Тройка», например, которых выдано уже 35 млн. штук, или «Стрелка», а то и через социальную карту москвича. Вопрос в том, что будут делать власти со всеми полученными данными и технологиями дальше. Поставят под ружье в борьбе с различными деструктивными проявлениями или станут использовать для новых ужесточений режима, изменив демократическое общественное устройство на уставные порядки в цифровом концлагере?
- Данные, которые сегодня генерируют люди, очень ценны, — поделился с порталом «АвтоВзгляд» своим видением ситуации руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — В случае с введением в Москве режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, мы видим, какое законопослушное у нас население. Раз — и чуть ли не одномоментно они организовано зашли на сайт mos.ru и зарегистрировали 3 млн. пропусков. Это говорит о том, что провести регистрацию данных водителей также не составит никакой проблемы и займет очень короткое время. Далее ничто не мешает ввести предложенный нами учет индивидуального коэффициента риска при установлении наказания за нарушения ПДД. Для расчета такого коэффициента может использоваться большой массив данных от камер видеонаблюдения и история нарушений…
Напомним, что согласно предложениям рабочей группы «Защита прав автомобилистов», разрабатывающей альтернативный вариант поправок в водительскую главу КоАП, в документ необходимо заложить четкий принцип того, что наказание устанавливается исключительно для предотвращения ДТП.
- Внедряемые сегодня технологии безусловно будут в дальнейшем использоваться в государственном регулировании автотранспортного бизнеса, деятельности агрегаторов такси, а также при создании новой системы администрирования правонарушений в сфере безопасности дорожного движения', — считает руководитель центра компетенций АНО МЕФТ Станислав Швагерус. — Будущее определенно за системой, основанной на индивидуальном коэффициенте риска водителя автомобиля. А на примере московского «цифрового опыта» видно, что ничто не мешает начать обкатывать ее уже в самое ближайшее время…
Тем не мене, как мы знаем по опыту жизни с камерами автоматической фиксации нарушений ПДД или пресловутым приложением «Помощник Москвы», система цифрового контроля может работать как во благо людей, так и против. И тут мы подходим к еще одному важному вопросу — алгоритму использования любого электронного инструмента контроля.
Можно, как это делается в Первопрестольной сейчас, применять его в фискальных целях, или поставить на рельсы здравого смысла и применять для реального предупреждения ДТП и профилактики нарушений. Пока, к сожалению, жизнь показывает, что власти скорее всего выберут первый вариант, привычно решая любую проблему штрафами или… еще большими штрафами. Хотя, судя по предложениям ОНФ, возможны и другие варианты…