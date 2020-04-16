От цифрового пропуска к цифровому профилю водителя: ищем плюсы в самоизоляции

- Риск-ориентированный подход направлен на совершенствование системы безопасности дорожного движения, тем не менее автоматическая оценка индивидуальных особенностей водителей еще невозможна. Мы относимся к нему с интересом, однако, что касается изменений действующего КоАП, пока приняли решение оставить неизменными размеры штрафов, а в дальнейшем работать над совершенствованием системы. При этом водители должны четко осознавать последствия своих действий, И также необходимо соблюсти принципы неприкосновенности частной жизни, что касается личных данных водителей, — отметил тогда на круглом столе заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

Несмотря на то, что идея экспертов ОНФ тогда показалась чиновникам несколько опережающей время, с приходом в нашу жизнь коронавируса все резко изменилось. И вот сегодня личные данные каждого москвича и жителя Подмосковья, которые правительство еще месяц назад стремилось тщательно оберегать во имя неприкосновенности частной жизни, собраны, по сути, и зафиксированы.

Московский Дептранс даже проработал перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим — через карты «Тройка», например, которых выдано уже 35 млн. штук, или «Стрелка», а то и через социальную карту москвича. Вопрос в том, что будут делать власти со всеми полученными данными и технологиями дальше. Поставят под ружье в борьбе с различными деструктивными проявлениями или станут использовать для новых ужесточений режима, изменив демократическое общественное устройство на уставные порядки в цифровом концлагере?