GM переносит сроки ТО и продлевает гарантию на автомобили Cadillac и Chevrolet в России

Гарантийный срок автомобилей Cadillac и Chevrolet, завершающийся в период с 30 марта 2020 года и до конца режима ограничений, продлевается на два месяца. Точно также, как и межсервисный интервал увеличивается на те же два месяца, либо на 2400 км — в зависимости от того, что наступит быстрее.

При этом специалисты General Motors все же рекомендуют придерживаться рекомендованных сроков замены моторного масла, и не превышать пробег более, чем на 500 км, чтобы избежать проблем с мотором.

Между тем, бренд Cadillac начал продавать свои автомобили через онлайн-сервис. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», интернет-услуга дает возможность, не покидая дома, выбрать, забронировать и полностью оплатить покупку. Правда, забрать автомобиль у дилера можно будет только после того, как власти снимут все запреты.