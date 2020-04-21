За стоянку на «островке безопасности» эвакуируют машину, а за «пьяную» езду на самокате лишат «прав»

Изучая свежие поправки в ПДД, предлагаемые Минтрансом, мгновенно натыкаешься на забавный казус. Разработчики, судя по всему, до сих пор не в курсе, что премьер-министром у нас сейчас работает Михаил Мишустин. Иначе стали бы они готовить свой проект поправок на подпись «Председателю Правительства Российской Федерации Д. Медведеву»?

Для автомобилистов же важно, что в ПДД предлагается отдельно прописать запрет на остановку и стоянку «на островках, обозначенных разметкой 1.16.1–1.16.3.», то есть так называемых «островках безопасности». Отсутствием такого запрета в Правилах до последнего времени автовладельцы активно пользовались.

В случае одобрения правительством предложений Минтранса, ГИБДД получит возможность эвакуировать стоящие на «островках» машины на штрафстоянку. Кроме того, в новой редакции ПДД будет отдельно уточнено, что действие знака «Остановка запрещена» прекращается там, где установлен знак «Р», обозначающий парковку.

Действующая же редакция Правил позволяет эвакуаторщикам считать официально разрешенную парковку находящейся в зоне действия запрещающего стоянку знака — со всеми вытекающими из этого штрафами и поборами для автовлвдельца.