За стоянку на «островке безопасности» эвакуируют машину, а за «пьяную» езду на самокате лишат «прав»

Изучая свежие поправки в ПДД, предлагаемые Минтрансом, мгновенно натыкаешься на забавный казус. Разработчики, судя по всему, до сих пор не в курсе, что премьер-министром у нас сейчас работает Михаил Мишустин. Иначе стали бы они готовить свой проект поправок на подпись «Председателю Правительства Российской Федерации Д. Медведеву»?
Для автомобилистов же важно, что в ПДД предлагается отдельно прописать запрет на остановку и стоянку «на островках, обозначенных разметкой 1.16.1–1.16.3.», то есть так называемых «островках безопасности». Отсутствием такого запрета в Правилах до последнего времени автовладельцы активно пользовались.
В случае одобрения правительством предложений Минтранса, ГИБДД получит возможность эвакуировать стоящие на «островках» машины на штрафстоянку. Кроме того, в новой редакции ПДД будет отдельно уточнено, что действие знака «Остановка запрещена» прекращается там, где установлен знак «Р», обозначающий парковку.
Действующая же редакция Правил позволяет эвакуаторщикам считать официально разрешенную парковку находящейся в зоне действия запрещающего стоянку знака — со всеми вытекающими из этого штрафами и поборами для автовлвдельца.
Кроме того, в Правила предлагается ввести новую разновидность транспортного средства, — «средство индивидуальной мобильности». К этому типу устройств отнесут роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и «иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок».
Если коротко, то их по большому счету, приравняют к велосипедам.
А еще за езду, например, на самокате или гироскутере в пьяном виде вполне можно будет лишиться автомобильных «прав».
Поскольку в ПДД появится прямой запрет такого вождения: «Запрещается использование для передвижения средства индивидуальной мобильности лицу, находящемуся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».
Для любителей сгонять на самокате за «добавкой» в соседний магазин это может стать проблемой.