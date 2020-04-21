Американцы назвали цены на новый Cadillac Escalade

Американские СМИ огласили прайс на Cadillac Escalade 2021 модельного года. Внедорожник в базовом варианте обойдется в 76 195 долларов. По актуальному курсу, эта сумма приравнивается к 5 812 000 рублей.
Напомним, что новый «Эскалейд» предлагается с двумя моторами — на выбор: с бензиновым атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 420 л. с. или с более экономичной дизельной «турбошестеркой» объемом 3 л, развивающей до 277 «лошадей». Оба движка, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», агрегатируются с десятиступенчатым «автоматом».
В Соединенных Штатах оформить заказ на новинку можно будет буквально через пару дней. Но живьем пятый Escalade прибудет к дилерам ближе к концу года. По некоторым данным, производство автомобиля стартует летом. Но это приблизительные сроки, они могут быть скорректированы в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране и мире.
На российский рынок Cadillac Escalade новой генерации, конечно, приедет. В этом мы не сомневаемся, но когда — большой вопрос. Можно предположить, что раньше первой половины 2021 года ждать его не стоит. А пока нашим соотечественникам придется довольствоваться моделью четвертого поколения с 426-сильным V8 на 6,2 л, работающим в паре с восьмискоростной АКП. Цена начинается от 4 990 000 рублей.