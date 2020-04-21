Американцы назвали цены на новый Cadillac Escalade

Американские СМИ огласили прайс на Cadillac Escalade 2021 модельного года. Внедорожник в базовом варианте обойдется в 76 195 долларов. По актуальному курсу, эта сумма приравнивается к 5 812 000 рублей.

Напомним, что новый «Эскалейд» предлагается с двумя моторами — на выбор: с бензиновым атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 420 л. с. или с более экономичной дизельной «турбошестеркой» объемом 3 л, развивающей до 277 «лошадей». Оба движка, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», агрегатируются с десятиступенчатым «автоматом».