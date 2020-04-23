За брошенный на дороге автомобиль и мойку во дворе могут оштрафовать на 35 000 рублей

Со свежеиспеченной карательной инициативой поделилась с ТАСС представитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По ее словам, владельцев машин, оставленных на придомовой территории, газонах, спортивных и детских площадках следует привлекать к ответственности.

А еще наказывать рублем граждан, самовольно устанавливающих гаражи и прочие ограждения. Как мы знаем, на стоянках возле домов и сегодня даже в Москве встречаются цепочки, столбики с замками и даже «ракушки», как способы бронирования индивидуального места на парковке.

одобных нарушителей предлагается карать штрафом в размере 5000 рублей. Для юридических лиц санкция более жесткая — 35 000 рублей. Сюда также подпадают любители помыть машину во дворе или любом другом неположенном месте.